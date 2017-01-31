Туляков научат плести белёвское кружево

Фото предоставлено музеем.

Мастер-классы Ольги Скворцовой по кружевоплетению пройдут в рамках проекта «Школа ремёсел».

В феврале 2017 года в Тульском областном художественном музее пройдут мастер-классы Ольги Скворцовой по кружевоплетению в рамках проекта «Школа ремёсел».

Русские кружева – выдающееся явление художественной культуры. Они по праву завоевали широкое признание и известность. Изначально кружевоплетение пришло на нашу землю из Западной Европы в XVII веке. Но уже со времен царской России было известно 17 районов, где работали русские рукодельницы. Они развивали лучшие традиции мастеров Европы и параллельно вырабатывали свои национальные декоративные принципы кружевоплетения.

Эта единая основа русского народного орнамента в каждой местности имела свой стиль, сообразно моде, вкусам и пристрастиям мастериц.

Всегда интересно прикоснуться к народному искусству, для этого и был придуман проект «Школа ремёсел».

В рамках работы выставки «Кружевные фантазии» на базе Тульского областного художественного музея в феврале продолжаются мастер-классы по кружевоплетению народного мастера РФ, члена Союза художников России, члена международной организации кружевниц OIDFA, исследователя белёвского кружева, педагога с 45-летним стажем, автора уникальной методики преподавания Ольги Скворцовой.

Начало мастер-классов в 18.00.

Расписание занятий:

2 февраля. Одинарная закидка – поворот вилюшки.

9 февраля. Двойная закидка – поворот вилюшки в сцепном кружеве. Сцепка.

16 февраля. Сетка. Изучение приёмов плетения.

21 февраля. Подведение итогов февральского цикла. Сборка цветка (брошь) на основе изученных элементов.

Приглашаются посетители с 6 лет (6+)

Стоимость участия в одном занятии: детский билет – 120 рублей, взрослый – 250 рублей.

Телефоны для записи: 35-40-53, 8-905-110-82-14.

Место проведения

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

находится по адресу: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64.

Время работы: вт.-пт. с 10.00 до 20.00,

сб., вс. с 10.00 до 18.00,

выходной день – понедельник.

Контактный телефон: 35-40-53.