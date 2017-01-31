Погода в Туле 31 января: холодно и ветрено

Сегодня в Тулу придут небольшой снег и ветер, зато будет не так холодно, как вчера.

По данным сайта Метеоинфо, 31 января Тулу ждут переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах возможна гололедица.

Ночью по-прежнему холодно – от -22 до -17 градусов, местами до -25, а вот днем чуть потеплеет: температура составит от -15 до -10.

Также нас ждет довольно сильный ветер – юго-западный и западный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Атмосферное давление 750-755 мм ртутного столба.