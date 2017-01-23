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Евгений Авилов: «Пришло время отсеивать плохие управляющие компании в Туле»
Планируется проверка мест временного складирования коммунальных отходов.

Евгений Авилов: «Пришло время отсеивать плохие управляющие компании в Туле»

За неделю УАТН проверило состояние 116 контейнерных площадок, более чем в половине случаев выявлены нарушения, допущенные управляющими компаниями.

Управление по административно-технической инспекции Тулы продолжит инспектировать содержание контейнерных площадок в Туле. До конца недели ревизия затронет 25 управляющих компаний. Об этом в ходе городского оперативного совещания рассказала руководитель УАТН Алина Кабирова.

Она напомнила, что с 1 ноября 2016 года в Туле действует новая схема размещения мест временного складирования коммунальных отходов. По новым правилам, для получения разрешений на благоустройство контейнерных площадок управляющим компаниям необходимо обращаться в министерство имущественных и земельных отношений Тульской области.

– Арендная плата за предоставление данного участка не взимается, –

подчеркнула Алина Кабирова.

Также она отметила, что за нарушение правил содержания контейнерных площадок ведомство регулярно составляет огромное количество протоколов в отношении управляющих компаний, в том числе подтверждающих жалобы жителей. В частности, за минувшую неделю УАТН проверило состояние 116 контейнерных площадок, и больше чем в половине случаев были выявлены нарушения. Для привлечения к административной ответственности материалы были направленны в Государственную жилищную инспекцию.

Алина Кабирова предложила обратиться в ГЖИ Тульской области с просьбой при составлении следующего регионального рейтинга управляющих компаний учитывать мнение УАТН, в частности качество работы жилищников по содержанию и своевременность вывоза мусора с контейнерных площадок. Сити-менеджер согласился с ее предложением. 

 

– Пришло время отсеивать плохие управляющие компании, иначе люди нас не поймут, –

считает глава администрации Тулы Евгений Авилов.

 

 

 

Автор: Елена Сычева, сегодня, в 15:01 +1
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