Туляков приглашают отпраздновать Татьянин день и Бабий кут

Гости музея «Тульские древности» смогут узнать о старинных студенческих традициях, решить задачки из прошлого и пройти посвящение в студенты-историки.

Музей «Тульские древности» приглашает всех желающих весело и с пользой провести выходной на занятиях, посвященных Татьяниному дню и славянскому празднику Бабий кут.

«Вы причислены к студенческой когорте или мечтаете влиться в нее? Вы хотите вспомнить свою студенческую молодость? Вас нарекли Татьяной, и вы хотите отпраздновать свои именины? Вы хотите с пользой провести выходной? Ждем вас 28 и 29 января в 13.00 в музее «Тульские древности»!» – говорится на сайте музея.



На занятии участники смогут:

узнать о старинных студенческих традициях,

решить задачки из прошлого и пройти посвящение в студенты-историки,

проверить однокурсниц и всех Татьян в работе по хозяйству, как это делали в старину,

смастерить народную куклу Веничек благополучия и узнать о том, как она помогала молодым людям в любви,

и просто весело провести время в дружной компании!

Стоимость программы – 100 рублей.



Место проведения: Тула, проспект Ленина, 47.

Дата и время проведения: 28 и 29 января, 13.00.

Занятия проводятся по мере комплектования групп. Забронировать места нужно заранее по телефону: 8(4872)36-16-63.