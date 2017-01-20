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Туляков приглашают отпраздновать Татьянин день и Бабий кут

Туляков приглашают отпраздновать Татьянин день и Бабий кут

Гости музея «Тульские древности» смогут узнать о старинных студенческих традициях, решить задачки из прошлого и пройти посвящение в студенты-историки.

Музей «Тульские древности» приглашает всех желающих весело и с пользой провести выходной на занятиях, посвященных Татьяниному дню и славянскому празднику Бабий кут.

«Вы причислены к студенческой когорте или мечтаете влиться в нее? Вы хотите вспомнить свою студенческую молодость? Вас нарекли Татьяной, и вы хотите отпраздновать свои именины? Вы хотите с пользой провести выходной? Ждем вас 28 и 29 января в 13.00 в музее «Тульские древности»!» – говорится на сайте музея.


На занятии участники смогут:

  • узнать о старинных студенческих традициях,
  • решить задачки из прошлого и пройти посвящение в студенты-историки,
  • проверить однокурсниц и всех Татьян в работе по хозяйству, как это делали в старину, 
  • смастерить народную куклу Веничек благополучия и узнать о том, как она помогала молодым людям в любви,
  • и просто весело провести время в дружной компании!

Стоимость программы – 100 рублей. 

Место проведения: Тула, проспект Ленина, 47.

Дата и время проведения: 28 и 29 января, 13.00.

Занятия проводятся по мере комплектования групп. Забронировать места нужно заранее по телефону: 8(4872)36-16-63.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:32 +3
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