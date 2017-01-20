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В Тулу с концертом едет Иван Дорн

В Тулу с концертом едет Иван Дорн

7 марта популярный певец споет в клубе «Пряник».

Иван Дорн впервые в нашем городе. 7 марта, накануне Международного женского дня, певец ждет всех своих поклонников в клубе «Пряник». Чтобы как можно больше туляков смогли попасть на концерт Дорна, организаторы выбрали для выступления максимально удобное время — 20.30. Благодаря этому возрастное ограничение концерта 12+.


На сегодняшний момент Иван Дорн — один из самых успешных украинских певцов. По словам музыканта, успех его команды в том, что они делают музыку для себя.

– Это главный козырь! Люди видят, как мы балдеем от собственных треков на сцене, чувствуют, что гонимся не за количеством, а за качеством, говорят: «Черт подери, не видели такого ни у кого».



Купить билет на концерт Ивана Дорна можно прямо сейчас, не вставая со стула!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 12:46 +4
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