Тульскую молодежь приглашают в школу аниматоров

Центр «Витязь» объявляет набор на бесплатный курс квест-аниматоров и инструкторов игровых программ с последующим трудоустройством на летний период 2017 года.

В Туле стартует 7-й сезон школы аниматоров и игротехников в центре «Витязь». Центр вновь объявляет набор на бесплатный курс квест-аниматоров и инструкторов игровых программ с последующим трудоустройством на летний период сезона 2017 (с мая по сентябрь включительно).

Работать предстоит в летний период в команде организаторов квестов, тимбилдингов, спортивных и игровых программ в Москве и других городах России. Начальный опыт у желающих поучаствовать приветствуется, но не обязателен. Всё, что нужно, это желание работать, ответственность и коммуникабельность.

Подготовительный курс даст возможность бесплатно перенять знания и опыт у профессионалов, за плечами которых не один крупный проект.

Центр «Витязь» организовывал мероприятия для многих известных компаний, в том числе весьма нашумевшие проекты. На данный момент их опыт исчисляется тремястами проектами ежегодно, а география насчитывает несколько стран и более двадцати регионов России.

С самого начала проекта организаторы верили, что в Туле много талантливых ребят, достойных внимания. И не ошиблись – сейчас 50% их команды состоит из ребят, когда-то пришедших в школу аниматоров.

И сегодня центр «Витязь» не стоит на месте, поэтому постоянно пополняет свою команду интересными, талантливыми, ответственными людьми.



Сроки проведения курса: с 16 февраля по 30 апреля (занятия будут проходить 2 раза в неделю в центре «Витязь»).

Заявки принимаются в свободной форме до 15 февраля (включительно).

Электронная почта: Info@vityazgroup.ru

Телефон: 39-57-01.

Адрес: Тула, ул. Белоусова, 29.