Минский театр показал в Туле премьеру «Лебединого озера»

На фото главный балетмейстер театра Екатерина Фадеева.

В Туле начались кратковременные гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра. Уже в третий раз подряд тульские зрители встречают старый Новый год именно с этим коллективом. В этот раз гости из Минска привезли главную музыкальную новогоднюю сказку мира «Щелкунчик», а также «Клеопатру» и свою премьеру – «Лебединое озеро».

Сразу после начала гастролей мы пообщались с главным балетмейстером театра, лауреатом Государственной премии, народной артисткой Беларуси Екатериной Фадеевой.

– Екатерина Юрьевна, судя по тому, что ваш театр приезжает в Тулу уже третий год подряд, вам у нас нравится?

– Как руководитель труппы классического балета я в Туле первый раз. Да, нам нравится здесь гастролировать.

В Туле всегда хорошо принимают, очень доброжелательная публика.

Хорошо свет здесь сделан, хорошо декорации висят. То, с чем мы сейчас столкнулись в Германии – не во всех городах были сцены, которые нас устраивали, они не совсем балетные.

– Это как?

– Бывает занавеса нет, или особых кулис. А здесь сцена балетная, хореография на ней смотрится хорошо.

– А вы, получается, в Туле практически сразу после гастролей в Германии? Даже не заехав домой?

– У нас 17 ноября состоялась в Минске премьера «Лебединого озера», и мы сразу после этого уехали в Германию. Пробыли там сорок дней. Потом в Тулу.

– Премьера «Лебединого озера» – так еще бывает в современном музыкальном театре?

– Эта постановка был определенным заказом от импресарио, который предлагал нам поездку. Он сказал, что очень бы хотелось видеть «Лебединое озеро». Как-то так получилось, что у нас его не было в репертуаре. Из классических балетов есть «Щелкунчик», есть «Жизель», «Дон-Кихот» когда-то был. А «Лебединого» не было. Я его ставила для поездки.

– Но это традиционная постановка? Мальчики лебедей не танцуют?

– Практически не притрагивались к классической постановке Петипа, Иванова. Считаю, это должно быть незыблемо. Я сама много лет танцевала Одетту, Одиллию, мне все это близко. Единственное – нужно было скомпоновать артистов, с учетом того, что у нас очень небольшая труппа.

– Как принимали вашу премьеру в Германии?

– Конечно, мы немного опасались, все же там конкуренция очень большая, много гастролирующих трупп приезжает. Из разных стран, в том числе из России. Мы были под Рождество и перед Новым годом. И все везут «Щелкунчик» и «Лебединое» – самые востребованные спектакли. За сорок дней мы объехали всю Германию. Принимали очень хорошо. Немцы были довольны: хлопали, топали. У них принято в знак одобрения на балете слегка топать ногами.

– У вас в репертуаре, который привезли в Тулу, есть и практически незнакомое название – «Клеопатра».

– Это тоже новая наша работа. Премьера прошла весной. Для того, чтобы поставить этот спектакль, специально приезжала хореограф из Азербайджана. Очень специфический балет. Там очень красивая музыка. Тема любви, сильной женщины красиво раскрыты. Мы с удовольствием работаем на этом спектакле, и зрители всегда тепло принимают.

– То есть вы приехали в Тулу практически всем коллективом, за исключением оркестра?

– У нас всего тридцать человек, не так уж много.

– А то, что спектакли идут под фонограмму – это для артистов удобно?

– Если честно, то да. Фонограмма для нас чем хороша – мы же все темпы знаем. А от дирижера можно ожидать всякого, это ведь живой человек. Иногда зависит от того, как ему почувствовалось, какое настроение. Могут случиться убыстренные куски какие-то, или медленнее привычного, а мы этого не ожидаем. Для действия – лучше. Для общего впечатления от спектакля, конечно, живая музыка должна быть.

– Но фонограмма вашего оркестра?

– Не всегда. Для «Лебединого озера» мы, например, специально соединяли лучшие оркестры мира. Наш оркестр не успел еще сделать собственную запись. Не хватает времени, у них тоже много постановок.

– Сейчас, после первого спектакля, какие у вас эмоции?

– Я чувствую, что зрителям нравится. Хорошо, что много людей пришло. Боялась, что будут морозы, и не все захотят идти в театр. Радостно, что в Туле как всегда принимают хорошо.