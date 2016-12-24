Музей Куликова поля приглашает на занятия с народным мастером

3, 4 и 5 января 2017 года в 15.00 в музее Куликово поле (филиал, расположенный по адресу проспект Ленина, 47) будут проходить занимательные мастер-классы.



3 января, 15.00. Карнавальная маска



Традиция наряжаться и скрывать лица под масками связана не только с европейскими карнавалами, но и со славянскими «ряжеными», рождественским колядованием. Участники поговорят о старинных традициях и создадим праздничный аксессуар для детей и прекрасных дам.



Лёгкая заготовка из папье-маше идеально подходит для росписи и украшения блёстками и пайетками. Она-то и станет основой маски, которая будет не только будет радовать взгляд, но и пригодится на любом празднике. В процессе работы участники освоят приёмы точечной росписи, используют трафареты.



4 января, 15.00. Новогодний зайчонок - игрушка из помпонов



Помпон - декоративное дополнение к костюму: понёве, поясу, головному убору. Помпоны легко сделать, они всегда эффектны. Сегодня из помпонов делают коврики, игрушки, аксессуары.



На мастер-классе участники не только овладеют полезным навыком, но и создадут милое дополнение к новогоднему и рождественскому декору - миниатюрного зайчонка, который порадует и детей, и взрослых.



5 января, 15.00. Украшение «Рождественская звезда»



Миниатюрный шарик с точечной росписью прекрасно дополнит украшение новогодней елки. В процессе работы можно будет освоить простейшие приёмы точечной росписи. Также прозвучит рассказ об истории этого вида искусства и традиции изготавливать Рождественскую звезду. Увлекательное занятие для детей и взрослых, свобода творчества и яркие орнаменты станут запоминающимся завершением серии праздничных мастер-классов.



Стоимость билета – 100 рублей.



Подробная информация и запись по телефону: +7(4872)36-16-63.