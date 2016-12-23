В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку

Фото пресс-службы правительства Тульской области

23 декабря в Тульском кремле состоялась торжественная церемония открытия Новогодней ёлки, информирует пресс-служба областного правительства.



В мероприятии приняла участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.



Министр отметила, что в Тульском кремле туляков и гостей города ждет обширная программа праздничных мероприятий: представления, концерты, игры, квесты. Кроме этого, сотрудники музея «Тульский кремль» подготовили различные тематические экскурсии.



Завершился праздник парадом Дедов Морозов и подведением итогов акции-конкурса «Тульский кремль наряжает ёлку».



Татьяна Рыбкина сообщила, что ёлка украшена игрушками, которые сделали жители региона своими руками.



—Тульская ёлка, и игрушки на ней должны быть тульские. Думаю, что мы продолжим эту традицию, — подчеркнула министр.



Татьяна Рыбкина поздравила туляков и жителей области с наступающим Новым годом и пригласила всех посетить кремль.