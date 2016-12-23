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В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку

А завершился праздник парадом Дедов Морозов и подведением итогов акции-конкурса «Тульский кремль наряжает ёлку».

23 декабря в Тульском кремле состоялась торжественная церемония открытия Новогодней ёлки, информирует пресс-служба областного правительства.

В мероприятии приняла участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Министр отметила, что в Тульском кремле туляков и гостей города ждет обширная программа праздничных мероприятий: представления, концерты, игры, квесты. Кроме этого, сотрудники музея «Тульский кремль» подготовили различные тематические экскурсии.

Завершился праздник парадом Дедов Морозов и подведением итогов акции-конкурса «Тульский кремль наряжает ёлку».

Татьяна Рыбкина сообщила, что ёлка украшена игрушками, которые сделали жители региона своими руками.

—Тульская ёлка, и игрушки на ней должны быть тульские. Думаю, что мы продолжим эту традицию, — подчеркнула министр.

Татьяна Рыбкина поздравила туляков и жителей области с наступающим Новым годом и пригласила всех посетить кремль.

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В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 1
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 2
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 3
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 4
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 5
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 6
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 7
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 8
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 9
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 10
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 11
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 12
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 13
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 14
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 15
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 16
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 17
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 18
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 19
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 20
В Тульском кремле открыли новогоднюю ёлку, Фото: 21
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Автор: Ирина Суркова, вчера, в 22:29 +1
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