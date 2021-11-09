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Топовые новинки и хиты этого года: «Синема Парк» снова открыт для всех любителей кино

Топовые новинки и хиты этого года: «Синема Парк» снова открыт для всех любителей кино

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Кинотеатр «Синема Парк» открыт и вновь готов радовать всех кинолюбителей. В прокате вас ждут хиты этого года – «Дюна», «Веном 2», «Не время умирать», культовый фильм прошлых лет «Кошмар на улице Вязов», а также топовые новинки и фильм «Вечные»! 

 

«Дюна» (12+)

Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной – Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ…и основной причины межгалактических конфликтов – невероятно ценного ресурса, который называется меланж.

В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.

«Веном 2» (16+)

Том Харди возвращается на большие экраны в роли Венома - одного из величайших и самых противоречивых героев вселенной MARVEL. Режиссером продолжения стал Энди Серкис, главные роли также сыграли Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Вуди Харрельсон - суперзлодей Клетус Кэседи/Карнаж.
 

«Не время умирать» (12+)

Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на островепоявляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.
 

«Кошмар на улице Вязов» (18+)

Старшеклассникам Нэнси, Тине, Глену и Роду из тихого провинциального городка Спрингвуд снится один и тот же кошмар. В нем каждого из них преследует человек с обожженным лицом, в красно-зеленом свитере и перчатке с лезвиями. Кого он убивает во сне, тот умирает и наяву. После страшной гибели Тины и Рода Нэнси решает во что бы то ни стало не спать и докопаться до тайны личности Фредди Крюгера. Она пытается выманить его в реальность, но для этого ей нужно уснуть. И вовремя проснуться...
 

«Вечные» (18+)

В новом блокбастере MARVEL зрители познакомятся с новой командой существ со сверхчеловеческими способностями, также известных, как Вечные. Тысячелетиями они жили среди людей, оберегая их и направляя развитие человеческой цивилизации, пока неожиданная трагедия не заставила Вечных выйти из тени, чтобы противостоять одному из самых древних врагов людей.

 

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 22:33 0
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