Топовые новинки и хиты этого года: «Синема Парк» снова открыт для всех любителей кино

Кинотеатр «Синема Парк» открыт и вновь готов радовать всех кинолюбителей. В прокате вас ждут хиты этого года – «Дюна», «Веном 2», «Не время умирать», культовый фильм прошлых лет «Кошмар на улице Вязов», а также топовые новинки и фильм «Вечные»!

«Дюна» (12+)

Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной – Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ…и основной причины межгалактических конфликтов – невероятно ценного ресурса, который называется меланж.



В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.

«Веном 2» (16+)

Том Харди возвращается на большие экраны в роли Венома - одного из величайших и самых противоречивых героев вселенной MARVEL. Режиссером продолжения стал Энди Серкис, главные роли также сыграли Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Вуди Харрельсон - суперзлодей Клетус Кэседи/Карнаж.

