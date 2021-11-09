Топовые новинки и хиты этого года: «Синема Парк» снова открыт для всех любителей кино
У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.
Кинотеатр «Синема Парк» открыт и вновь готов радовать всех кинолюбителей. В прокате вас ждут хиты этого года – «Дюна», «Веном 2», «Не время умирать», культовый фильм прошлых лет «Кошмар на улице Вязов», а также топовые новинки и фильм «Вечные»!
«Дюна» (12+)
Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной – Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ…и основной причины межгалактических конфликтов – невероятно ценного ресурса, который называется меланж.
В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.
«Веном 2» (16+)
«Не время умирать» (12+)
Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на островепоявляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.
«Кошмар на улице Вязов» (18+)
«Вечные» (18+)