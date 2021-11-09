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За пять дней тульский Роспотребнадзор проверил более 80 магазинов и кафе

За пять дней тульский Роспотребнадзор проверил более 80 магазинов и кафе

В 21 организации выявлены нарушения санитарных и противоэпидемических норм.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора продолжают контролировать исполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий по снижению распространения коронавируса. С 3 по 7 ноября проверено 60 заведений общепита и 24 торговые точки.

В шести организациях торговли и в 15 заведениях общественного питания были выявлены нарушения. Владельцам двух тульских кафе и двух магазинов в Алексине и Богородицке грозит временное приостановление деятельности. Остальным нарушителям грозят штрафы. Все материалы переданы в суд.

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