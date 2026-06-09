Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Фото из архива Myslo.

Как сообщает региональное управление СК, 21 мая мужчина попытался передать начальнику отдела полиции 50 тысяч рублей. Таким способом он хотел помочь двум своим знакомым — иностранцам, которые нарушали правила пребывания в России.

Однако сотрудник полиции от денег отказался и сообщил о произошедшем в следственные органы. После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о даче взятки.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Также будет рассмотрен вопрос о лишении обвиняемого российского гражданства и его выдворении из страны.