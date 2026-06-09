Как сообщает региональное управление СК, 21 мая мужчина попытался передать начальнику отдела полиции 50 тысяч рублей. Таким способом он хотел помочь двум своим знакомым — иностранцам, которые нарушали правила пребывания в России.
Однако сотрудник полиции от денег отказался и сообщил о произошедшем в следственные органы. После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о даче взятки.
В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Также будет рассмотрен вопрос о лишении обвиняемого российского гражданства и его выдворении из страны.