Об этом сообщили в «Газпром межрегионгаз Тула».

По данным на 14 мая 2026 года, задолженность УК «Новый город» перед газоснабжающей организацией за отопительный сезон превышает 6,5 миллиона рублей.

22 апреля 2026 года, руководствуясь законодательством, поставщик направил УК уведомление о планируемом прекращении подачи газа на 14 крышных котельных и теплогенераторных, обслуживающих многоквартирные дома. Причиной стал долг, составлявший на тот момент более 12 миллионов рублей. Непосредственно перед техническими мероприятиями по отключению (13 мая 2026 г.) управляющая компания перечислила часть средств.

Несмотря на то, что долг погашен не полностью, «Газпром межрегионгаз Тула», действуя как социально ответственная компания, принял решение не вводить ограничения на подачу газа на указанные объекты.

При этом поставщик газа отмечает, что оплата со стороны УК «Новый город» производится не в полном объеме и с нарушениями сроков. Если текущая динамика платежей сохранится, это может повлечь за собой ограничение газоснабжения крышных котельных.

«Напоминаем потребителям, что они могут воспользоваться законным правом на смену управляющей компании. Таким правом уже воспользовались жильцы дома по улице Н. Руднева, сменив УК „Новый город“ на иную управляющую компанию», — отметили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Тула».