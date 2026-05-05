В Туле суд рассмотрел 51 дело в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в неуплате административных штрафов.
В частности, он не оплатил 51 постановление ГАИ на общую сумму 58 550 рублей. В итоге с него взыскали штрафы в двукратном размере от неуплаченной суммы.
Итоговая сумма к оплате составила 117 100 рублей.
Согласно ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, за неуплату штрафа в срок грозит:
- штраф в двукратном размере (но не менее 1000 рублей);
- либо административный арест до 15 суток;
- либо обязательные работы до 50 часов.