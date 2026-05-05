В Москве на пресс-конференции, посвящённой форуму «Здоровье нации — основа процветания России», обсудили лучшие муниципальные практики по укреплению здоровья.

В Туле реализован уникальный проект — «Карта здоровья». Это цифровая система мониторинга городской среды, которая напрямую влияет на образ жизни и здоровье людей.

Волонтёры нанесли на интерактивную карту почти 18 тысяч объектов:

поликлиники и больницы;

спортивные площадки и фитнес-центры;

магазины с алкоголем и точки продажи фастфуда.

Анализ этих данных позволил специалистам сформировать рейтинг муниципалитетов. Теперь власти могут точно определить, где не хватает спортивных объектов, а где необходимо ограничить продажу алкоголя или, наоборот, развивать фермерские рынки со свежей едой.

Проект был разработан совместно с НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России. Как отметил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков, сегодня главная тенденция в здравоохранении — смещение фокуса с лечения болезней на их профилактику и формирование здоровых привычек.