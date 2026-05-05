В Тульской области ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет получают 7611 семей. Оформить эту выплату может не только мама, но и папа, бабушка, дедушка или другой родственник, который фактически сидит с малышом в отпуске.

Пособие назначается автоматически. Родителю достаточно подать заявление о предоставлении отпуска своему работодателю, а тот сам передаст все данные в отделение Соцфонда.

Размер выплаты: 40% от среднего заработка за два предыдущих года.

Минимум с 1 февраля 2026 года: 10 669,64 ₽ в месяц.

Максимум: 83 021,18 ₽ в месяц.

Если детей двое и больше: пособие выплачивается на каждого ребёнка.

Удобные правила с 2024 года.

С прошлого года правила стали удобнее. Теперь родители могут выйти на работу досрочно — даже на полный день или на удаленку — и при этом не терять пособие.

«Выплаты также продолжаются, если в период отпуска родитель трудится у другого работодателя», — отметил управляющий ОСФР по Тульской области Андрей Филиппов.

Первая сумма поступает в течение 10 рабочих дней после оформления, а далее — ежемесячно 8-го числа (за предыдущий месяц).