В Тульской области с 30 апреля по 3 мая сотрудники Госавтоинспекции остановили 42 водителей с признаками опьянения. Вот что они нашли:
14 человек сели за руль пьяными (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ);
2 человека управляли машиной в нетрезвом виде, хотя вообще не имели прав (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ);
12 водителей отказались проходить медосвидетельствование (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ);
10 человек тоже отказались от освидетельствования, но при этом у них не было водительских прав (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ).
Кроме того, в отношении четверых водителей собирают материалы за повторную езду в пьяном виде. Это уже может тянуть на уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.
ГИБДД напоминает, какое наказание грозит за пьянку за рулём:
Если сели за руль нетрезвым (ст. 12.8 ч. 1): штраф 45 000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года.
Если передали руль пьяному (ст. 12.8 ч. 2): то же самое — штраф 45 000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года.
Если пьяный водитель вообще не имеет прав или их уже лишили (ст. 12.8 ч. 3): арест на 10–15 суток либо штраф 45 000 рублей.
Если отказались от медосвидетельствования (ст. 12.26): штраф 45 000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года.
Если попались пьяными за рулём повторно, хотя уже были наказаны за это (ст. 264.1 УК РФ), — это уже уголовная ответственность.