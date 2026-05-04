В Тульской области с 30 апреля по 3 мая сотрудники Госавтоинспекции остановили 42 водителей с признаками опьянения. Вот что они нашли:

14 человек сели за руль пьяными (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ);

2 человека управляли машиной в нетрезвом виде, хотя вообще не имели прав (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ);

12 водителей отказались проходить медосвидетельствование (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ);

10 человек тоже отказались от освидетельствования, но при этом у них не было водительских прав (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ).

Кроме того, в отношении четверых водителей собирают материалы за повторную езду в пьяном виде. Это уже может тянуть на уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

ГИБДД напоминает, какое наказание грозит за пьянку за рулём: