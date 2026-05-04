Жительница Узловой пыталась получить почти 180 тысяч рублей за испорченный потолок и светильники, но после экспертизы сумма снизилась.

По материалам пресс-службы Узловского районного суда

Жительница Узловой С. вместе с детьми владеет нежилым помещением в доме на улице Горького. 25 августа 2025 года из жилой квартиры сверху внезапно полилась вода.

Последствия оказались серьёзными: вода размыла шпаклёвку, разбухла водоэмульсионная краска, а встроенные в натяжной потолок светильники вышли из строя. Помещение потеряло свой первоначальный вид.

Владелица обратилась к оценщикам. Те насчитали ущерб в 178 696 рублей. Женщина пошла в суд и потребовала не только эту сумму, но и возмещение судебных расходов — ещё 74 360,88 рубля.

Ответчица А., хозяйка квартиры сверху, в суде признала вину частично: сумма показалась ей завышенной.

По её ходатайству назначили строительно-техническую экспертизу. И она всё расставила по местам. После заключения экспертов истец скорректировала претензии — теперь она просила взыскать 111 655,48 рубля за ущерб.

Узловский районный суд удовлетворил иск лишь частично. С А. взыскали и сам ущерб, и часть судебных расходов — в общей сложности 165 380,48 рубля. В остальном — отказали.

Решение пока не вступило в законную силу и у ответчицы есть время его обжаловать. Но история уже наглядно показывает: судебная экспертиза способна серьёзно скорректировать размер компенсации.