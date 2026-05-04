Режим угрозы воздушной атаки не отменен и действует уже более трех суток.

По данным губернатора Миляева, в результате атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет.

Однако опасность атаки БПЛА в регионе все еще сохраняется, режим начал действовать в пятницу, с тех пор над регионом сбито более 30 беспилотников.