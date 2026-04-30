В Туле суд вынес приговор бывшему инспектору, признав его виновным в получении крупной взятки. Следствие доказало, что осенью прошлого года мужчина получил от пьяного водителя 300 тысяч рублей за закрытие административного дела.

Преступление произошло в ноябре 2025 года. Сотрудники ГАИ остановили 52-летнего мужчину за рулем Haval в состоянии алкогольного опьянения в проезде Капитана Громова. Когда машину эвакуировали на штрафстоянку, владелец авто договорился с инспектором о прекращении дела за деньги.

Взамен полицейский внес фиктивные изменения в административный протокол и разрешил водителю вернуть транспортное средство.

Суд назначил инспектору пять лет колонии строгого режима. Кроме того, экс-полицейского лишили звания лейтенанта полиции и запретили занимать руководящие посты в правоохранительных органах на ближайшие пять лет.