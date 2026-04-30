Тем, кто планирует покинуть дом на майские праздники дольше, чем на пять дней, напомнили о праве на перерасчет стоимости коммунальных услуг, пишут «Известия».

Перерасчет возможен, если жилище не оснащено приборами учета по причине технической невозможности их монтажа. Если счетчики установлены, достаточно своевременно подавать точные показания.

Важно учесть, что расчет производится за непрерывное отсутствие в течение минимум пяти суток. Дни выезда и приезда в этот срок не входят.

В Роскачестве отметили, что для перерасчета платы нужно зафиксировать факт их ненадлежащего качества и обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. Далее назначается проверка, по итогам которой составляется акт. Именно этот документ послужит основанием для перерасчета.