Вандал «разукрасил» оскорбительными надписями улицы Новомосковска из-за неразделенной любви

В Новомосковске 37-летний местный житель подозревается в вандализме, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный краской нанес оскорбительные надписи в отношении 24-летней девушки.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний мужчина. Он дал признательные показания, заявив, что «разукрасил» улицы города из-за неразделенной любви.

По данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Мужчине грозит до трех месяцев ареста.