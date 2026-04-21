  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Еще одно тульское предприятие подписало соглашение о корпоративной поддержке семей с детьми - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Еще одно тульское предприятие подписало соглашение о корпоративной поддержке семей с детьми

Речь идет о компании «Полипласт».

Фото Алексея Пирязева.

21 апреля в Новомосковске очередное предприятие присоединилось к программе корпоративной поддержки рождаемости в Тульской области. 

Соответствующее соглашение о расширении корпоративной поддержки семей с детьми подписали губернатор Дмитрий Миляев и председатель совета директоров АО «ГК Полипласт» Александр Шамсутдинов. Подписание состоялось в рамках торжественного открытия нового производства «Полипласта». 

Напомним, корпоративная программа поддержки рождаемости предусматривает выплаты сотрудникам при рождении детей: 500 тысяч рублей — за первого ребенка, 750 тысяч рублей — за второго и 1 млн рублей — за третьего и последующих. К программе в регионе присоединились десятки организаций. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:05 +1
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.