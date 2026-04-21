Еще одно тульское предприятие подписало соглашение о корпоративной поддержке семей с детьми

Фото Алексея Пирязева.

21 апреля в Новомосковске очередное предприятие присоединилось к программе корпоративной поддержки рождаемости в Тульской области.

Соответствующее соглашение о расширении корпоративной поддержки семей с детьми подписали губернатор Дмитрий Миляев и председатель совета директоров АО «ГК Полипласт» Александр Шамсутдинов. Подписание состоялось в рамках торжественного открытия нового производства «Полипласта».

Напомним, корпоративная программа поддержки рождаемости предусматривает выплаты сотрудникам при рождении детей: 500 тысяч рублей — за первого ребенка, 750 тысяч рублей — за второго и 1 млн рублей — за третьего и последующих. К программе в регионе присоединились десятки организаций.