Полицейские изъяли у жителя Донского более 1,5 кг пороха и 3 кг марихуаны

Сотрудники отдела МВД России по Донскому при проведении оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что ранее судимый 58-летний житель мкр. Новоугольный может быть причастен к незаконному хранению наркотиков и взрывчатых веществ.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полицейские при поддержке бойцов Росгвардии провели у подозреваемого обыск. Были найдены два мешка и три пакета с растительной массой, а также шесть жестяных банок с серым порошком.

Криминалисты определили, что зелёным веществом является марихуана общим весом около 3 кг, а в банках находилось порядка 1,5 кг бездымного пластинчатого пороха, пригодного для взрыва. Подозреваемый пояснил, что он коноплю он вырастил на своём участке для личного употребления, а порох купил у неизвестных лиц.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. На время следствия фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.