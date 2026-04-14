  Памятник культурного наследия на в Заречье продают за 35 млн рублей
Памятник культурного наследия в Заречье продают за 35 млн рублей

За эту сумму покупатель получит административное здание, производственный цех, склад и гараж.

Памятник культурного наследия в Заречье продают за 35 млн рублей
Фото: avito.ru

В Туле выставлен на продажу дом, расположенный на пересечении улиц Литейной и Демидовской. Здание, построенное в конце XVII — начале XIX века, с 2012 года в собственности у текущего владельца. Сейчас там находится фирма, которая специализируется на оптовой торговле текстилем.

Продавец рассчитывает выручить за объект без малого 35 млн рублей. Вот как выглядит описание:

«Продаётся 2-этажное здание площадью 383,7 кв. м, цех 141,4 кв. м, склад 83,7 кв. м и гараж 28 кв. м на участке 8,58 сотки. Строения и земля в собственности. Является памятником культурного наследия».

сегодня, в 19:12 0
продажа недвижимость памятник культурного наследия
Тула улица Демидовская
Полицейские изъяли у жителя Донского более 1,5 кг пороха и 3 кг марихуаны
На что обратить внимание при покупке недвижимости в Тульской области?

