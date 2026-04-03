В Алексине осудят дилеров, у которых изъяли более 23 кг наркотиков

В прокуратуре Тульской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин 36 и 63 лет. Они обвиняются в незаконном производстве наркотиков организованной группой в особо крупном размере.

По данным пресс-службы ведомства, в апреле прошлого года в жилом доме одного из соучастников, расположенном в Алексинском районе, злоумышленники организовали химическую лабораторию по производству мефедрона.

Они успели изготовить более 23 кг наркотиков, которые были изъяты сотрудниками органов госбезопасности. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Тульский областной суд.