Прокуратура выявила нарушения учета лекарств в тульской «Фармации»

Прокуратура Центрального района Тулы проверила, как в государственном учреждении «Фармация» ведут учет лекарственных препаратов. Специалисты обнаружили нарушения.

В аптечном пункте при поликлинике на улице Демьянова не вносили в специальную информационную систему данные об остатках и выводе из оборота некоторых лекарств. Это нарушает федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Из-за этого в системе отображались недостоверные сведения о количестве лекарств, которые реально есть в обороте. Такие ошибки мешают правильно оценивать, сколько медикаментов нужно жителям, и усложняют планирование закупок для дальнейшего обеспечения граждан необходимыми препаратами.

По итогам проверки прокуратура внесла руководителю учреждения официальное представление с требованием устранить нарушения.

Прокуратура Центрального района Тулы провела проверку в Государственном бюджетном учреждении Тульской области «Фармация». Особое внимание уделялось учету лекарственных средств, находящихся в обороте.

В аптечном пункте на улице Демьянова, расположенном в здании поликлиники, установлено нарушение Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». Некоторые остатки и списания медикаментов не были внесены в государственную информационную систему мониторинга.

В результате формировалась недостоверная информация о количестве препаратов, что затрудняет оценку потребности населения и планирование закупок.

По итогам проверки руководителю учреждения внесено представление, выполнение которого находится под контролем прокуратуры района.