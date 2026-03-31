Прокуратура выявила нарушения учета лекарств в тульской «Фармации»

Руководитель получил представление.

Фото freepik.com.

Прокуратура Центрального района Тулы проверила, как в государственном учреждении «Фармация» ведут учет лекарственных препаратов. Специалисты обнаружили нарушения.

В аптечном пункте при поликлинике на улице Демьянова не вносили в специальную информационную систему данные об остатках и выводе из оборота некоторых лекарств. Это нарушает федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Из-за этого в системе отображались недостоверные сведения о количестве лекарств, которые реально есть в обороте. Такие ошибки мешают правильно оценивать, сколько медикаментов нужно жителям, и усложняют планирование закупок для дальнейшего обеспечения граждан необходимыми препаратами.

По итогам проверки прокуратура внесла руководителю учреждения официальное представление с требованием устранить нарушения.

 

 

 

 

сегодня, в 17:04 −3
Другие статьи по темам
Событие
проверка аптек недостача лекарств медикаменты
Люди
прокуратура центрального района
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 31 марта: до +16 градусов и без осадков

сегодня

142

1699

3

Жизнь Тулы и области
Миляев: «Мы с вами дожили до тех времен, когда все трубы сгнили»

сегодня

50

1235

-3

Дежурная часть
«Была уверена, что здесь безопасно»: тулячку пытались развести через МАХ от имени руководства «Точмаш»

сегодня

46

1496

8

Дежурная часть
Фантастические твари и где они убивают. Как в Туле «правые» подростки устроили охоту на людей

сегодня

26

6584

4

