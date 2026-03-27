В Туле пенсионерка прописала у себя 18 мигрантов

В реальности женщина не предоставила им жилье для проживания.

В Туле участковые и сотрудники миграционной службы выявили несколько случаев фиктивной постановки на учет иностранцев. 

Так, 63-летняя пенсионерка из Центрального округа зарегистрировала в своей квартире в микрорайоне Левобережном 18 иностранцев, которые там не жили.

35-летняя жительница Привокзального округа поставила на учет 8 мигрантов без намерения их заселять. 39-летняя женщина из Ленинского района фиктивно прописала 6 человек в частном доме в селе Фёдоровка.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

«Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102», — отметили в региональном УМВД. 

