В Тульской области с 1 апреля стартует пожароопасный сезон

Возгорания чаще всего происходят из-за неконтролируемого пала сухой травы.

Фото из архива Myslo.

С 1 апреля в Тульской области официально начинается пожароопасный сезон. По прогнозам специалистов, пик опасности придется на вторую декаду апреля. 

К началу сезона проведена масштабная подготовка. Осенью 2025 года во всех уязвимых населенных пунктах специалисты обновили минерализованные полосы, а в начале апреля полосы обновят после схода снега.

В апреле–мае пройдут внеплановые проверки муниципалитетов на готовность к пожарам.

Будет действовать четырехуровневая система контроля (воздушная разведка, наземное патрулирование, мониторинг системой видеонаблюдения «Лесохранитель» (13 камер с радиусом обзора — до 35 км. (одна камера мониторит площадь до 200 тыс. га); космический мониторинг средствами дистанционного зондирования Земли (обнаружение термоточек).

Как сообщили в региональном МЧС, населенные пункты, подверженные угрозе лесных и ландшафтных пожаров, обеспечены противопожарным инвентарем и более чем 5,5 тысячи ранцевых огнетушителей.

Главной причиной возгораний в апреле традиционно становится неконтролируемый пал сухой травы из-за неосторожного обращения с огнем.

«Благодаря проведенной превентивной работе и профессионализму подразделений пожарной охраны с 2014 года в пожароопасный период в Тульской области не было допущено возникновения лесных пожаров, а также более 5 лет не зафиксировано перехода огня при ландшафтных пожарах на жилые строения», — отмечают в региональном МЧС.

Силы и средства ведомства готовы к выполнению задач в предстоящий пожароопасный период.

сегодня, в 11:37 0
