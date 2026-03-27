В Богородицке приставы завели уголовное дело на мать-алиментщицу

Она задолжала сыну почти 130 тысяч рублей.

В Богородицке судебные приставы возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы за систематическую неуплату алиментов на сына.

Несмотря на то, что суд уже назначал ей наказание в виде 100 часов обязательных работ, женщина продолжила уклоняться от выплат.

В результате ее задолженность перед ребенком превысила 128 тысяч рублей.

Из-за злостного уклонения от уплаты алиментов дознаватель УФССП возбудил в отношении нее уголовное дело по статье 157 УК РФ. По делу проводятся следственные действия.