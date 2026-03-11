  1. Моя Слобода
Илья Беспалов: «Мы готовы к любому развитию событий в период паводка»

Паводок уже начался, его пик ожидается в последней декаде марта. В Туле в зону подтопления могут попасть более 15 участков с населением около 1000 человек.

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Глава администрации города вместе с начальником регионального ГУ МЧС России Алексеем Сабадыревым и министром по региональной безопасности Анатолием Максиковым осмотрел технику и снаряжение для проведения мероприятий по пропуску паводковых вод.

1.jpg

В городском Центре гражданской защиты и спасательных работ проводятся тренировки, подготовлены необходимые средства и техника для ликвидации чрезвычайных ситуаций: подъемник, снегоболотоход, насосная машина, автовышка автономные источники электроснабжения, катера, лодки, жилеты, насосы, переходные мостки и многое другое.

К работе готовы аварийные бригады всех ресурсоснабжающих организаций, а также АО «Тулгорэлектротранс», МБУ «Тулагорсвет», МКУ «Сервисный центр г. Тулы» и три спасательных звена.

4.jpg

— Администрацией города разработаны детальные планы действий при паводке. Места вероятных подтоплений под постоянным наблюдением. Проведена работа с жителями с подворовыми обходами. Определены участки, где будут действовать переправы. Мы знаем, куда будем отселять людей и как обеспечивать их всем необходимым.

3.jpg

Смотр техники показал, что сил и средств для борьбы с паводком достаточно. Будем контролировать развитие погодных условий. У нас есть посты наблюдений, где мы следим за уровнем воды. Администрация города готова к любому развитию событий, — подчеркнул Илья Беспалов.

6.jpg

Паводок уже начался, его пик ожидается в последней декаде марта. Среди территорий, находящихся в зоне возможного подтопления — населенные пункты Гнездино, Бушово, Нижние Присады, несколько участков вдоль Упы. Места подтоплений городским службам известны, а меры, которые могут пригодиться, — определены.

сегодня, в 20:50 −6
