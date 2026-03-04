В Заокском районе под тяжестью снега частично обрушилась крыша дома: прокуратура начала проверку

К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото прокуратуры Тульской области.

Инцидент случился 4 марта в поселке Сосновом Заокского района. Под тяжестью снега частично обрушилась крыша многоквартирного дома № 5. Конструкция прогнулась, повредив стропильную систему и чердак.

К счастью, никто не пострадал, внутриквартирные потолки остались целыми.

Прокуратура Заокского района оперативно начала проверку. На место выехал районный прокурор.

«Причины обрушения и ход ремонтных работ будут контролироваться прокуратурой. По итогам проверки предусмотрены меры реагирования для устранения нарушений», — отметили в региональной прокуратуре.