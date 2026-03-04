  1. Моя Слобода
Туляк накопил штрафов за превышение скорости на 3 млн и остался без Infiniti

Иномарку арестовали.

Фото УФССП по Тульской области.

В Тульской области судебные приставы задержали автомобиль 46-летнего местного жителя. Мужчина накопил свыше двух тысяч неоплаченных штрафов на общую сумму более трех миллионов рублей, главным образом за превышение скоростного режима. 

Мужчина не предпринимал попыток оплатить долги, не работал официально, не проживал по месту регистрации и не получал доходов на банковский счет. Судебные приставы узнали, что ему принадлежит автомобиль Infiniti M 25.

Мужчине неоднократно предлагали добровольно представить автомобиль для ареста, но водитель игнорировал требования. Затем пристав вынес постановление о розыске автомобиля, которое направили сотрудникам ГАИ.

3 марта патрульный экипаж остановил автомобиль нарушителя на трассе М-4 «Дон». Сразу на место прибыли сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Они арестовали иномарку и отправили на спецстоянку.

Если должник не оплатит штрафы, автомобиль продадут с торгов, а полученные средства направят на погашение задолженности.

сегодня, в 15:04 0
