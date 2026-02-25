В Донском экс-полицейский крышевал швейный цех мигранта за взятку

Фото из архива Myslo.

Следственный комитет в Донском расследует уголовное дело в отношении экс-полицейского, обвиняемого в получении взятки.

В ноябре 2025 года бывший сотрудник, будучи оперуполномоченным, получил взятку через посредника от иностранца. Он должен был крышевать цех мигранта по пошиву одежды.

Как сообщили в региональном УМВД, сотрудник уволен. Кроме того, в декабре 2025 года бывший полицейский получил вознаграждение за бездействие и нежелание препятствовать незаконной миграции на территории России.

В СК отметили, что в отношении взяткодателя и посредника расследование выделено в отдельное производство.

«В настоящее время следователем продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех эпизодов преступной деятельности», — добавили в ведомстве.