В Донском экс-полицейский крышевал швейный цех мигранта за взятку

Сумма взятки не разглашается.

Фото из архива Myslo.

Следственный комитет в Донском расследует уголовное дело в отношении экс-полицейского, обвиняемого в получении взятки.

В ноябре 2025 года бывший сотрудник, будучи оперуполномоченным, получил взятку через посредника от иностранца. Он должен был крышевать цех мигранта по пошиву одежды. 

Как сообщили в региональном УМВД, сотрудник уволен. Кроме того, в декабре 2025 года бывший полицейский получил вознаграждение за бездействие и нежелание препятствовать незаконной миграции на территории России. 

В СК отметили, что в отношении взяткодателя и посредника расследование выделено в отдельное производство.

«В настоящее время следователем продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех эпизодов преступной деятельности», — добавили в ведомстве. 

 

сегодня, в 17:02 +1
