Что творится на месте обрушения крыш в двух домах Кимовска

На объектах убирают снег с кровли, чтобы уменьшить нагрузку на конструкции.

Фото из соцсетей Евгения Суханова.

Глава администрации Кимовского района Евгений Суханов показал, как выглядят после обрушений крыши двух многоквартирных домов на улицах Ленина и Толстого.

Напомним, конструкции рухнули из-за обильного количества снега на них. В доме на Ленина было нарушено теплоснабжение.

«Аварийным службам удалось восстановить подачу тепла в кратчайшие сроки. Сейчас на объектах ведутся работы по расчистке кровель от снега для снижения нагрузки на перекрытия», — отметил Суханов.

Затем специалисты начнут разбирать поврежденные конструкции и устанавливать временную кровлю.

Напомним, после обрушения Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.