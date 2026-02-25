  1. Моя Слобода
В парке «Патриот-Тула» Дмитрий Миляев открыл выставку «Мы знаем, за что сражаемся»

Экспозиция объединила фронтовые реликвии, работу медиков и предприятий, а также истории добровольцев и волонтёров региона.

В парке «Патриот-Тула» Дмитрий Миляев открыл выставку «Мы знаем, за что сражаемся»
Фото правительства Тульской области.

Проект рассказывает о роли Тульской области в специальной военной операции — от действий подразделений на передовой до поддержки, которую оказывают предприятия, медики и волонтёры.

На открытии присутствовали представители оборонно-промышленного комплекса, силовых структур, суворовцы, ветераны, волонтёры и члены регионального отделения Российского военно-исторического общества. Среди гостей был ветеран СВО Владимир Белков.

«Эта выставка показывает вклад каждого жителя Тульской области в общее дело, — отметил губернатор. — Наши бойцы выполняют задачи, зная, что за их спиной надёжный тыл — предприятия, медики, волонтёры. Мы одна большая команда».

Экспозиция разделена на два блока — «фронт» и «тыл». В первой части представлено оружие и предметы туляков на передовой, включая 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, 39-й медицинский отряд и 173-й разведбатальон. Во втором блоке показана работа оборонных предприятий, Центра поддержки «Герой 71» и добровольческих объединений. Всего собрано более 500 подлинных экспонатов, которые помогают проследить хронологию событий и подвиги туляков на фронте и в тылу.

Галерея
показать все фотографии

Выставка открыта до 25 февраля 2027 года.

Автор:
сегодня, в 17:13 −1
