В Туле ритуальный агент брал огромные деньги за похороны и исчезал: жертвы злоумышленника рассказали свои истории

В полиции говорят, что предварительный ущерб составил около миллиона. Но реальная сумма может быть существенно выше.

К смерти близкого человека сложно быть готовым. И в этот момент боль утраты зачастую затмевает способность мыслить критически. В попытках унять боль, многие соглашаются на любые, даже дорогостоящие, услуги. Все ради того, чтобы достойно проводить близкого в последний путь. На это и рассчитывают многие ритуальные агенты. Но Антон Кондаченков превзошел всех.

«Я похоронил 800 человек. Мне все завидуют!»

Бывший супруг тулячки Елены 27 декабря 2025 года внезапно почувствовал себя плохо. Прибывшая бригада скорой забрала его. Дальше пришлось некоторое время искать мужчину: в больницах не было такого пациента.

Пожилая мать мужчины попросила помочь бывшую невестку. Та обратилась с заявлением в полицию. 30 декабря удалось узнать, что мужчина скончался в машине скорой, и его тело находится в морге.

— Я стала в интернете искать адрес и телефон морга. Нажала на верхний сайт в выдаче — «ГБУ Ритуал71». Позвонила по телефону, мне ответил молодой человек — Антон. Я спросила: «Морг?» Он спросил, по какому я вопросу. Из-за этого сложилось впечатление, что я набрала правильный номер. Он мне подробно рассказал про морг, куда приехать, кого спросить…

Потом речь зашла об организации похорон, и он предложил мне не обращаться за этими услугами в морг и пообещал, что сделает все сам и дешевле. Предварительно обещал организовать похороны примерно за 90 тысяч.

Приехал домой ко мне заключать договор. Насчитал уже на 193 тысячи. Я, конечно, возмутилась — дороже в два раза! Но он начал меня уверять, что дешевле не получится: моргу надо заплатить за хранение тела, покойнику какой-то укол надо оплатить.

В общем, удалось лишь договориться о скидке в 14 тысяч. Итоговая сумма договора составила 179 тысяч рублей. И конечно же, все их нужно было отдать ему до похорон. Я раньше не была в таких ситуациях, не сориентировалась и согласилась.

Договор, предоставленный на подпись, казался официальным документом. В нем указан тот же самый номер телефона, что и набирала Елена, прописано юрлицо, оказывающее услуги — ИП Кондаченков Антон Романович. У женщины не возникло сомнений, что все будет в порядке. Отдала агенту полностью всю сумму и документы покойного.

Похороны были назначены на 3 января. Дату выбрал агент: первого — праздник, второго — много захоронений, может не успеть. Елена согласилась. При том, что каждый день хранения тела в морге, по сломам ритуального агента, стоил 2500 в сутки (на самом деле морги не берут плату за хранение тел. Если агенты просят за это деньги, лучше откажитесь от их услуг и наймите других, — Прим. ред.).

3 января к назначенному времени собрались все, кто хотел проститься с усопшим. Но тело…не привезли!

— Мы все собрались на улице: 11 часов — нет тела, 11.30 — снова нет. У престарелой мамы покойного уже истерика и давление поднялось. Я звоню ему, он трубку не берет. Пишу ему: «В чем дело?». Он отвечает, что якобы морг тело не отдает. Обещал приехать вечером приехать и объяснить. Но так и не появился, а звонки сбрасывал.

Утром кое-как дозвонилась до него. «А, это вы, Елена Владимировна, меня чуть не убили, избили, я чуть не умер, а вы тут пристаете».

Я все понимаю, но, если у тебя проблемы — отдавай деньги и мы обратимся к другим: человек в морге с 27 числа, а сегодня уже 4 января — это даже по-христиански уже, никуда не годится! Но он начал суетиться — давайте на 5 января назначим.

Тут я уже стала подозревать, что что-то не так. Говорю: отдавай мне документы и деньги.

Но и тут он пытается извернуться: не удалось договориться на копку могилы, деньги, мол, заблокированы на счетах в соответствии с ФЗ № 115 (на самом деле это закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, — Прим. ред.), а документы сможет отдать только после праздников. Потом заявил, что оформил возврат и до 12 января вернет полученную сумму.

Но ни 12-го, ни 16-го денег Елена не увидела. Документы покойного и костюм для него, правда, 6 января агент вернул женщине. Не лично, передал с курьером.

— Через какое-то время он начал удалять переписку. Но я к тому моменту уже всё заскринила и заодно нашла информацию о нем. Оказалось, этот агент ранее несколько раз был судим за кражи и применение насилия к представителям власти. Последний раз отправился в места лишения свободы в 2022 году и через год вышел. Неотбытую часть наказания ему заменили на ограничение свободы.

20 января Антон отправил Елене голосовое сообщение:

«Уважаемая Елена Владимировна, я вам скажу так: 317 и 319 — это уважаемые статьи УК РФ на зоне. Да, я вам должен денег. Но в тот день меня задержала полиция с самого утра не давала возможности ответить, специально всё было так сделано, чтобы задавить меня. Давайте вы завтра ко мне подъедете, я напишу расписку, и мы с вами все согласуем и обсудим. Я никуда не пропадал и максимально хотел посодействовать решению вашей проблемы.

Я похоронил 800 человек уже. Мне все в городе завидуют!

Вот и весь расклад. Говорить про меня вам могут все, что угодно, но для всех мил не будешь».

И конечно же на следующий день встреча не состоялась.

Покойника предали земле 7 января, уже через другое ритуальное агентство. Женщина потратила на это еще порядка 80 тысяч рублей.

Медики посоветовали

Еще одна пострадавшая от действия ритуального агента — Елена из поселка Маслово. Женщина три года назад начала ухаживать за пенсионеркой и ее дочерью-инвалидом первой группы. Обе они адекватно оценивали свое состояние здоровья и скопили деньги на похороны. Дочь скончалась 2 ноября 2025 года.

— Медики скорой приехали около 5 утра, зафиксировали смерть, и потом фельдшер подсказала номер ритуального агента.

У меня был номер того агентства, с которым просила работать моя покойная подопечная. Но фельдшер настояла: «Вы позвонили? Звоните!». Я растерялась и набрала номер.

Ритуальный агент Антон Кондаченков приехал ко мне с неким мужчиной. Тот представился участником СВО, рассказывал, сколько он смертей повидал… Он-то и забрал тело умершей.

А с Антоном мы начали обсуждать похороны. Он насчитал сначала на 160 тысяч. Я возмутилась. «А что вы хотели? Такие цены», говорит. Ну делать нечего, я соглашаюсь.

Проходит пара дней, он заявляет мне, что сумма будет на 60 тысяч больше, потому что надо рыть не индивидуальную могилу, а подхоранивать.

Позже он требует еще 5 тысяч: за то, что перевез тело из одного морга в другой, якобы я должна была сказать ему, в какой морг ее везти.

6 ноября мне звонят из Ваныкинской больницы: «Кто будет забирать тело Васильевой?». Как кто? Ритуальный агент.

Оказалось, что агент за четыре дня так и не доставил в морг документы покойной. Звонки и переписка с ним ничего нового не дала. В итоге Елене пришлось оформлять кредит и заключать договор с новым агентством — все средства, которые обе ее подопечные скопили, были отданы Антону.

Даже пособие на погребение не удалось получить — он так и не вернул документы покойной. Похороны состоялись только 8 ноября.

— 7 ноября я пошла писать на него заявление в полицию. Спустя 1,5 месяца выяснилось, что в отношении него возбудили уголовное дело. Но он до сих пор ходит на свободе и продолжает работать. Последний раз я общалась с ним 8 декабря. Но и тогда он всё обещал вернуть мне деньги. Но так и не сделал этого. Он оставил меня без копейки, негодяй! Забрал 220 тысяч. Вот сейчас с бабушкой что случится — у меня денег нет, а вот кредит на 105 тысяч — есть. И работать не могу, потому что надо за ней ухаживать. Мы теперь на ее пенсию живем вдвоем.

Знакомые в ЗАГСе?

Отец тулячки Юлии Шарай скончался 24 января. На следующий день наши родственники нашли сайт ритуальной компании и пригласили агента Антона Кондаченкова.



На данный момент более четкое фото данного гражданина в интернете найти проблематично. Этот скрин одна из потерпевших сделала некоторое время назад.

— Он предложил нам заключить договор от лица этой компании (это потом мы уже узнали, что все сайты его - поддельные, а его ИП ликвидировано). Мы обсудили детали и назначили похороны на вторник, 27 января. Сразу же передали ему всю сумму: и за копку могилы, и за ритуальные принадлежности, и за храм. В общей сложности мы внесли ему 244 000. Это еще якобы со скидкой в 11 тысяч.

В понедельник вечером он позвонил и предложил перенести похороны на среду. Мы согласились. В среду он позвонил и сказал, что все снова переносится - из-за того, что он не смог решить вопрос с местом захоронения. А у нас родственники приехали — 40 человек из разных городов, кафе для поминок заказано! Хорошо, что в кафе у нас были знакомые и удалось просто перенести всё на другой день без дополнительных расходов.

Чем занимался агент все эти дни — остается только гадать. Справку о смерти из морга он забрал только после того, как нам оттуда позвонили и спросили, почему мы до сих пор тело не забрали.

Звоню Антону и спрашиваю, когда будут похороны? А он заявляет, что вскрытие еще не провели! Просто нагло врет!

Начал снова пытаться назначать другую дату похорон… Но мы уже к тому моменту обратились в другую организацию и отдали ей 150 тысяч.

В итоге в ночь на четверг в два часа мне пришло от него сообщение, что документы покойного в почтовом ящике. На следующий день выяснилось, что он получил за нас пособие на погребение! Говорят, у него близкая родственница в ЗАГСе работает. Так ли это или нет - утверждать не могу. То есть он в общей сложности лишил нас более 250 тысяч.

В последний путь проводили отца 29 января. На следующий день я обратилась в полицию и написала заявление.

Кремация живого

В декабре дочь тулячки Людмилы попала в реанимацию. Ее состояние на момент поступления было критическим. Через несколько часов пожилая мама стала дозваниваться до медучреждения, чтобы узнать о состоянии дочери Елены. Но трубку никто не брал. Попросила помочь знакомую. Той удалось связаться с врачом реанимации, и после она перезвонила Людмиле и сообщила, что ее дочери больше нет.

Уже ночью пенсионерка нашла в интернете телефон ритуальной компании и позвонила. Вскоре на пороге женщины стоял Антон Кондаченков.

— Я рассказала ему, что произошло. Он при мне набрал телефон морга, но ему сказали, что тело еще не доставили. Антон объяснил, что так бывает, не всегда из реанимации быстро передают тела. Составил договор на оказание ритуальных услуг, в которые входило отпевание и кремация. Похороны были назначены через три дня — на 18 декабря. Сразу же забрал всю сумму — 105 тысяч рублей и паспорт дочери, — рассказывает Людмила.

Женщина смогла дозвониться до больницы только на следующий день. И вдруг оказалось, что Елена жива! Все еще в тяжелом состоянии, но жива.

Людмила тут же позвонила агенту и попросила все отменить. Тот заявил, что деньги положил на счет и сможет их вернуть только через 10 дней — 26 декабря. Но, как и во всех предыдущих историях, деньги женщина не увидела.

— Я ему сама позвонила 26 декабря и спросила, где деньги? — рассказывает Елена. — Я ему сказала, что я та, за похороны которой он взял деньги. Он начал изворачиваться, якобы он уже заказал кремацию, что его выезд тоже стоит денег. Я связалась с крематорием и выяснила, что никакого заказа не было.

Далее этот товарищ начал обещать, что все вернет, назначал даты и не приходил на встречу. Заявлял, что его избили: «Вы поймите мое состояние…» Всё это продолжалось месяц. Удалось только паспорт обратно получить, его привезли мне курьером.

В конце января Людмила обратилась в полицию.

Что говорят в УМВД

Сейчас в полицию написано порядка десятка заявлений на Антона Кондаченкова. В производстве отдела полиции «Центральный» СУ УМВД России по Туле находится уголовное дело о мошенничестве в сфере ритуальных услуг. Оно возбуждено в отношении 28-летнего мужчины, которого подозревают в совершении крупных мошенничеств с причинением значительного ущерба людям и покушения на мошенничество.

«В ходе предварительного расследования установлено, что в период с февраля по декабрь 2025 года злоумышленник разработал преступную схему обогащения. Мужчина, являясь руководителем организации по оказанию ритуальных услуг, вступал в доверие к гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Под предлогом организации захоронений и приобретения необходимых ритуальных принадлежностей, подозреваемый получал от потерпевших денежные средства, однако взятые на себя обязательства не выполнял», — говорится в официальном сообщении УМВД.

Следствием задокументировано было 10 эпизодов преступной деятельности фигуранта. Общая сумма ущерба превышает 1 миллион рублей. На данный момент Кондаченков находится под домашним арестом.

Если вы тоже пострадали от действий Антона Кондаченкова (в некоторых мессенджерах он зарегистрирован как Антон Иванов), обратитесь в полицию. Телефон дежурной части Центрального отдела полиции 32-46-02.