Кимовская школьница обокрала маркетплейс: уголовное дело грозит и её матери

В Кимовске 15-летняя школьница подозревается в краже, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным, девочка украла из маркетплейса 2 телефона, смарт-часы и серебряное обручальное кольцо. Ущерб от её действий составил 38 000 рублей. По данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

Кроме этого, в отношении матери девочки проводится процессуальная проверка. Инспекторы ПДН выяснили, что женщина систематически избивала свою дочь. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением».