В Тульской области с 2 марта заработает служба бытовой помощи для слепых и слабовидящих

Необходимое оборудование покупает заявитель, а специалисты выполнят все работы.

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области запускают специальную службу бытовой помощи для одиноких слепых и слабовидящих граждан, рассказал в соцсетях глава региона Дмитрий Миляев. 

Идея проекта зародилась после обращения слабовидящей тулячки, которая столкнулась с бытовыми трудностями, такими как замена лампочки или ремонт розетки.

Служба приступит к работе с 2 марта и будет помогать жителям региона с мелкими бытовыми вопросами: ремонтом сантехники, электропроводки, заменой фурнитуры мебели и другими видами мелкой работы. Необходимое оборудование покупает заявитель, а специалисты выполнят все работы.

Для обращения в службу можно позвонить по телефону 8 800 200-52-26. 

Фотограф:
сегодня, в 12:47 −1
