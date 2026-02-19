В Киреевском районе автоледи на Nissan улетела в кювет

Женщина получила травмы, но обошлось без госпитализации.

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Авария случилась 18 февраля в 8.00 на 24-м километре автодороги Щекино — Липки — Киреевск. 42-летняя автоледи за рулем Nissan не справилась с управлением.

Машина вылетела в кювет и опрокинулась. К счастью, обошлось без госпитализации.