В Киреевском районе автоледи на Nissan улетела в кювет

Авария случилась 18 февраля в 8.00 на 24-м километре автодороги Щекино — Липки — Киреевск. 42-летняя автоледи за рулем Nissan не справилась с управлением.
Машина вылетела в кювет и опрокинулась. К счастью, обошлось без госпитализации.
Женщина получила травмы, но обошлось без госпитализации.
