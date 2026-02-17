Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП с автобусом в Киреевском районе

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Авария с автобусом случилась накануне, 16 февраля, на 215-м км автомобильной трассы М4 «Дон» в Киреевском районе.

Как стало известно, водитель автобуса от полученных травм скончался на месте, пассажиры не пострадали. Всего в автобусе находилось 17 пассажиров.

«Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находятся на контроле в межрайонной прокуратуре. По результатам проверки соблюдения законодательства будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в региональной прокуратуре.

Напомним, из-за непогоды накануне сразу на нескольких участках трассы М-4 произошли ДТП. Дорога была перекрыта. По предварительной информации, еще шестеро получили различные травмы. На месте работали спасатели.