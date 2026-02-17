В Тульской области 69 студенток получили пособие по беременности и родам

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области с сентября будущие мамы, обучающиеся очно в вузах, колледжах и других образовательных учреждениях, могут получить пособие по беременности и родам. В регионе уже насчитывается 69 студенток, воспользовавшихся этой возможностью.

Суммарно по области было выплачено более 6,5 миллиона рублей, рассказали в региональном Соцфонде.

Размер пособия рассчитывается на основе регионального прожиточного минимума. С 1 января 2026 года он составляет 20 644 рубля.

Таким образом, пособие для стандартных родов (140 дней отпуска) составит около 96 338 рублей, при осложненных родах (156 дней) — примерно 107 348 рублей, а при многоплодной беременности (194 дня) — порядка 133 497 рублей.

Для оформления пособия потребутся справка из медицинского учреждения и справка из учебного заведения, подтверждающая очную форму обучения и факт, что пособие ранее не начислялось. Платная или бюджетная основа учебы не влияют на выплату.

Заявление можно подать через портал «Госуслуги», в МФЦ или непосредственно в клиентскую службу Соцфонда.

Обращаться за пособием можно не ранее 30 недель беременности (для многоплодной беременности — не ранее 28 недель), но не позднее шести месяцев после окончания отпуска по беременности и родам.