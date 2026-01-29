В Ясногорском районе мотоциклиста осудили за пьяное вождение

У него забрали транспортное средство и приговорили к обязательным работам.

В Ясногорском районе осудили водителя мотоцикла за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже получал административный штраф и лишался водительских прав за аналогичное нарушение.

Повторно сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину в нетрезвом виде за рулем в августе 2025 года.

«Суд приговорил виновного к наказанию в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев», — сообщили в региональной прокуратуре.

Мотоцикл конфисковали в собственность государства. Решение суда пока не вступило в законную силу.