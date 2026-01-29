  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев принял участие в заседание коллегии УМВД по Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев принял участие в заседание коллегии УМВД по Тульской области

Губернатор акцентировал внимание на борьбе с экстремизмом, терроризмом и нелегальной миграцией.

Дмитрий Миляев принял участие в заседание коллегии УМВД по Тульской области

Сегодня, 29 января, в Туле прошло расширенное заседание коллегии УМВД России по Тульской области. В нем принял участие губернатор Дмитрий Миляев. На заседании обсудили итоги работы и приоритетные задачи, которые стоят перед управлением.

Глава региона отметил, что для сохранения результата необходимо усилить работу по профилактике экстремизма и терроризма и уделять повышенное внимание вопросам, связанным с нелегальной миграцией.

Приоритеты в сфере безопасности останутся прежними: борьба с коррупцией, экономические преступления, профилактика детской преступности и снижение аварийности на дорогах.

«Безопасность наших жителей, поддержание стабильной социальной обстановки — наши совместные задачи. Уверен, что проводимая нами совместная работа и принимаемые меры позволят и впредь держать ситуацию в регионе под контролем, на высоком уровне поддерживать правопорядок и обеспечивать безопасность наших жителей», — подчеркнул губернатор.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
29 января, в 10:53 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Дмитрий Миляев УМВД России по Тульской области
Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега
Жизнь Тулы и области
Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега
сегодня, в 12:16, 111 1539 -4
В Тульской области объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность
сегодня, в 22:07, 64 1182 -4
В Тульской области объявлена опасность БПЛА
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена опасность БПЛА
сегодня, в 16:26, 57 1566 -2
В Тульской области запустили горячую линию для жалоб на работу общественного транспорта
Жизнь Тулы и области
В Тульской области запустили горячую линию для жалоб на работу общественного транспорта
сегодня, в 17:03, 38 875 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Ясногорском районе мотоциклиста осудили за пьяное вождение
В Ясногорском районе мотоциклиста осудили за пьяное вождение
В кафе «Кафедра» Тульского государственного университета состоялся традиционный «Завтрак с ректором»
В кафе «Кафедра» Тульского государственного университета состоялся традиционный «Завтрак с ректором»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.