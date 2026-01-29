Дмитрий Миляев принял участие в заседание коллегии УМВД по Тульской области

Губернатор акцентировал внимание на борьбе с экстремизмом, терроризмом и нелегальной миграцией.

Сегодня, 29 января, в Туле прошло расширенное заседание коллегии УМВД России по Тульской области. В нем принял участие губернатор Дмитрий Миляев. На заседании обсудили итоги работы и приоритетные задачи, которые стоят перед управлением.

Глава региона отметил, что для сохранения результата необходимо усилить работу по профилактике экстремизма и терроризма и уделять повышенное внимание вопросам, связанным с нелегальной миграцией.

Приоритеты в сфере безопасности останутся прежними: борьба с коррупцией, экономические преступления, профилактика детской преступности и снижение аварийности на дорогах.

«Безопасность наших жителей, поддержание стабильной социальной обстановки — наши совместные задачи. Уверен, что проводимая нами совместная работа и принимаемые меры позволят и впредь держать ситуацию в регионе под контролем, на высоком уровне поддерживать правопорядок и обеспечивать безопасность наших жителей», — подчеркнул губернатор.