Туляк заявил о сотнях нарушителей ПДД на ул. Ствольной

Видео с одним из таких случаев появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на перекрестке ул. Набережной Дрейера и ул. Ствольной. На записи видно, как водитель каршерингового авто нарушил правила дорожного движения.

«Я живу на Ствольной. С Дрейера на Ствольную проезд запрещают три знака и всё равно едут кучами и колоннами. Знаки там поставили, когда чиновник решил пройтись по частному сектору и его попытался сразу скинуть в кусты бородатый мужчина на гелике. И мы так живём. Администрация делать что-то отказывается, а ГАИ не может дежурить вечно. Поворачивая под кирпич, они все обязательно начинают газ в пол. Этому я тыкал пальцем на «кирпич» и видеорегистратор, он махнул рукой и поехал. И так сотни в день! Знаки не заметить нереально, всем просто пофиг. С одной стороны едут, как проклятые, потому, что знаков нет, с другой - эти уроды под «кирпич», и пытаются взлететь», - возмутился автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
