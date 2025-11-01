Туляк заявил о сотнях нарушителей ПДД на ул. Ствольной

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на перекрестке ул. Набережной Дрейера и ул. Ствольной. На записи видно, как водитель каршерингового авто нарушил правила дорожного движения.

«Я живу на Ствольной. С Дрейера на Ствольную проезд запрещают три знака и всё равно едут кучами и колоннами. Знаки там поставили, когда чиновник решил пройтись по частному сектору и его попытался сразу скинуть в кусты бородатый мужчина на гелике. И мы так живём. Администрация делать что-то отказывается, а ГАИ не может дежурить вечно. Поворачивая под кирпич, они все обязательно начинают газ в пол. Этому я тыкал пальцем на «кирпич» и видеорегистратор, он махнул рукой и поехал. И так сотни в день! Знаки не заметить нереально, всем просто пофиг. С одной стороны едут, как проклятые, потому, что знаков нет, с другой - эти уроды под «кирпич», и пытаются взлететь», - возмутился автор кадров.

