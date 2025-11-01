  1. Моя Слобода
Глава СК РФ Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах смертельного ДТП на Пролетарском мосту в Туле

В результате аварии погибли пять человек.

Председатель Следственного комитета России Александр  Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах смертельного ДТП на Пролетарском мосту в Туле. Напомним, авария случилась 31 октября, примерно в 7.30. Столкнулись трамвай, две маршрутки и две легковушки.

В результате ДТП погибли четыре человека, пострадал 21. Позднее в больнице умер еще один из пострадавших.

По данному факту возбуждено два уголовных дела:

  • СУ УМВД России по Туле — по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
  • СУ СК России по Тульской области — по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Бастрыкин поручил руководителю СК СУ по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

