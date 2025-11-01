Юные туляки из малообеспеченных семей получат билеты на новогодние ёлки

Губернатор Дмитрий Миляев подписал указ о предоставлении билетов на новогоднее праздничное представление детям участников СВО, включая добровольцев, мобилизованных и ветеранов боевых действий.
Кроме того, приглашения на новогодние ёлки получат:
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
- дети-инвалиды с ограниченными возможностями здоровья,
- школьники – победители олимпиад, конкурсов, фестивалей в сферах образования, культуры, искусства, спорта,
- дети, проживающие в пунктах временного размещения,
- дети студентов, обучающихся на очной форме обучения,
- дети из малообеспеченных многодетных семей.
Уточняется, что на новогоднем представлении, помимо праздничной программы, для детей будут подготовлены подарки.