Юные туляки из малообеспеченных семей получат билеты на новогодние ёлки

А на самом мероприятии ребятам раздадут подарки.

Губернатор Дмитрий Миляев подписал указ о предоставлении билетов на новогоднее праздничное представление детям участников СВО, включая добровольцев, мобилизованных и ветеранов боевых действий.

Кроме того, приглашения на новогодние ёлки получат:

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,

дети-инвалиды с ограниченными возможностями здоровья,

школьники – победители олимпиад, конкурсов, фестивалей в сферах образования, культуры, искусства, спорта,

дети, проживающие в пунктах временного размещения,

дети студентов, обучающихся на очной форме обучения,

дети из малообеспеченных многодетных семей.

Уточняется, что на новогоднем представлении, помимо праздничной программы, для детей будут подготовлены подарки.