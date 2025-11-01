  1. Моя Слобода
  Юные туляки из малообеспеченных семей получат билеты на новогодние ёлки
Юные туляки из малообеспеченных семей получат билеты на новогодние ёлки

А на самом мероприятии ребятам раздадут подарки.

Юные туляки из малообеспеченных семей получат билеты на новогодние ёлки
Фото Алексея Пирязева.

Губернатор Дмитрий Миляев подписал указ о предоставлении билетов на новогоднее праздничное представление детям участников СВО, включая добровольцев, мобилизованных и ветеранов боевых действий.

Кроме того, приглашения на новогодние ёлки получат:

  • дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
  • дети-инвалиды с ограниченными возможностями здоровья,
  • школьники – победители олимпиад, конкурсов, фестивалей в сферах образования, культуры, искусства, спорта,
  • дети, проживающие в пунктах временного размещения,
  • дети студентов, обучающихся на очной форме обучения,
  • дети из малообеспеченных многодетных семей.

Уточняется, что на новогоднем представлении, помимо праздничной программы, для детей будут подготовлены подарки.

Фотограф:
вчера, в 21:21 −1
Глава СК РФ Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах смертельного ДТП на Пролетарском мосту в Туле
Глава СК РФ Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах смертельного ДТП на Пролетарском мосту в Туле
Выходные в Тульской области будут сухими и прохладными
Выходные в Тульской области будут сухими и прохладными
