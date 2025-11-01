В аварии на Пролетарском мосту погиб начальник диагностической лаборатории «Тулэнерго»

Мужчина впал в кому и сегодня утром умер, не приходя в сознание.

Myslo стала известна личность пятого человека, который погиб в результате жуткого ДТП на Пролетарском мосту. По нашей информации, сегодня, 1 ноября, скончался начальник центральной диагностической лаборатории филиала «Тулэнерго» Евгений Трошин.

Ему было 50 лет.

Напомним, 31 октября, примерно в 7.30, на Пролетарском мосту столкнулись трамвай, две маршрутки и две легковушки. В результате ДТП погибли 5 человек, пострадал 21.

Также в аварии скончался 50-летний водитель маршрутки и его пассажиры: 30-летний мужчина, 56-летняя женщина. Личность еще одной погибшей до сих пор не установлена.