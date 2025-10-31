Пять пострадавших в смертельном ДТП у «Макси» находятся в тяжелом состоянии

Фото Дмитрия Дзюбина.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин рассказал, что пять пострадавших в смертельном ДТП на Пролетарском мосту находятся в тяжелом состоянии.

— Лечение пациентов находится на контроле правительства и губернатора Тульской области. Пациенты разной степени тяжести. На текущий момент порядка пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальные пока в процессе лечения и обследования, — отметил Мухин.

В министерстве здравоохранения Тульской области работает телефон горячей линии.

Уточнить информацию о родственниках, пострадавших в ДТП, можно по телефону 8 800 444-40-03.

Напомним, авария случилась сегодня утром, 31 октября, на Пролетарском мосту Тулы. По предварительным данным, 4 человека погибли, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

Через 6 минут на место ДТП прибыли 12 бригад скорой помощи. На месте работают оперативные службы, представители правительства Тульской области, администрации города Тулы.

Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города. Детей среди погибших и раненых нет.