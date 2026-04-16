Туляк потерял память после жуткой аварии на Пролетарском мосту

Несколько недель мужчина провел в коме. Врачи спасли его жизнь, но теперь он останется инвалидом.

55-летний Николай Иванов пропал 31 октября 2025 года. Утром как обычно уехал на работу, а вот домой уже не вернулся. Нашли Николая через 3 дня — в отделении реанимации Ваныкинской больницы.

Мужчина попал в ДТП на Пролетарском мосту, получил перелом основания черепа и впал в кому. В результате травмы он лишился памяти и стал инвалидом.

В больнице Николай провел чуть больше месяца — его выписали 5 декабря. Сначала перевели в отделение сестринского ухода, а чуть позже направили в социальную гостиницу, где он до сих пор и остается.

Дело в том, что пока врачи боролись за жизнь Николая, его сожительница уехала из Тулы. Все документы мужчины остались в её доме, вернуться в который у женщины нет возможности.



Николай Иванов.

В Тульскую область Николай и его мама переехали в 90-х. Обосновались в деревне Прудное. Мужчина женился, стал отцом. В середине 2000-х развелся. Долгое время жил одиночкой, но не забывал навещать маму, которая так и жила в деревне.

— Потом мать умерла, он постепенно забросил их домик и перебрался в Хомяково, — рассказывают знакомые мужчины. — Встретил женщину, с которой сожительствовал. А потом и ухаживал — у нее начались проблемы со здоровьем, последние годы она была практически лежачей. Сам он работал монтажником. Добрый и отзывчивый мужик — вот уж действительно тот случай, когда ни единого плохого слова про него сказать нельзя. Только положительные впечатления.

После того как Николай попал в ДТП, ухаживать за его сожительницей стало некому. Женщина промучилась несколько дней, а потом позвонила дочери, которая живет в Калужской области.

— Девушка перевезла маму к себе, а дом в Хомяково просто оставила, — продолжают знакомые Николая. — Мы пытались с ней связаться, чтобы банально забрать паспорт Коли и его кошелек, но ничего не добились.

Она сказала, что это все её не касается и «мотаться в Тулу из-за бумажек» не собирается.

Документы Николаю восстанавливали сотрудники соцгостиницы. Они же и помогли пройти медико-социальную экспертизу, в результате которой ему дали вторую группу инвалидности.

— Единственное, что он помнит, — свое имя и фамилию, — говорят сотрудники соцгостиницы. — Все остальное — чистый лист. Иногда что-то рассказывает, как будто из своей жизни, но путает даты, события, города и людей. То говорит, что он водитель, а то начнет рассказывать, что он трудится в бригаде по валу леса или стройке домов.

А еще в соцгостинице заказали выписки из банка и узнали, что кто-то снял с карты мужчины все его накопления — около 70 000 рублей. Снимали частями, начиная с ноября прошлого года. Но кто это сделал — остается только гадать.

— Не хотим грешить. Мало ли, в аварии кошелек выронил Коля, кто-то карту нашел и пользовался. Но, по словам коллег, с собой на работу он не таскал ничего, кроме тормозка и сменной одежды с наличкой. Вот и думайте, — продолжают сотрудники.

— У нас он пробудет еще пару месяцев, а потом, так как родственников у него нет, Колю направят в дом-интернат.

Грустно, но ничего не поделать. По нашим сведениям, единственный близкий человек Коли, его сын, ведет асоциальный образ жизни и не в состоянии ухаживать за отцом.

Напомним, смертельное ДТП на Пролетарском мосту в Туле произошло 31 октября 2025 года. В районе 7.30 там столкнулись трамвай, две маршрутки и две легковушки. В результате аварии погибли 5 человек.

По данному факту было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Их расследование все еще продолжается.